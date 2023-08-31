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Артиллеристы ВДВ сорвали наступление боевиков в районе Артемовска

09:18
  • четверг
  • 31 августа 2023

А передовые отряды группировки войск "Запад" за сутки отразили шесть атак ВСУ на купянском направлении

Передовые отряды группировки войск "Запад" за сутки отразили шесть атак ВСУ на купянском направлении, сообщили в Минобороны России. 

Армейская авиация нанесла 15 ударов по противнику.

Артиллеристы ВДВ сорвали наступление неприятеля в районе Артемовска. Группировка "Центр" отбросила от наших позиций боевиков, в том числе из бригады "Азов", запрещенной в России. Уничтожены 60 националистов на Краснолиманском участке фронта.

Там же расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" отразил воздушную атаку националистов. Бойцы подразделения ПВО Центрального военного округа в ходе дежурства обнаружили аэродинамическую цель. Объект направлялся к нашим позициям. Для уничтожения понадобилась всего одна ракета.

На счету только этого экипажа "Бука" - более 40 сбитых беспилотников и снарядов РСЗО. Современный комплекс обеспечивает надежную защиту и прикрытие с воздуха.

Замаскированные укрепрайоны и бронированную технику украинских боевиков точными ударами уничтожили штурмовики СУ-25. Пара "Грачей" выпустила ракеты с малых высот. Затем - маневр уклонения и благополучное возвращение на аэродром базирования.

По данным разведки, задача выполнена в полном объеме: поражены все намеченные военные объекты ВСУ. Технику уже готовят к новому боевому вылету.

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