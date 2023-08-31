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Минобороны представило новых героев СВО

09:13
  • четверг
  • 31 августа 2023

Гвардии лейтенант Игорь Суханов со своей разведгруппой обнаружил украинских диверсантов

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Гвардии лейтенант Игорь Суханов со своей разведгруппой обнаружил украинских диверсантов, которые пытались пересечь государственную границу России, чтобы получить сведения о строительстве инженерных заграждений. Наши разведчики приняли бой. Благодаря тактике Суханова превосходящий противник отступил, потеряв шесть боевиков. Захвачены вооружение, боеприпасы, дроны с картами памяти. Это позволило вычислить координаты вражеских целей, по которым артиллерия нанесла точный удар.

Гвардии рядовой Руслан Батыров в составе минометного расчета сорвал атаку националистов. Несмотря на массированный обстрел, он неоднократно пополнял боекомплект, преодолевая путь от позиции до замаскированных полевых складов с боеприпасами. Радикалы понесли ощутимые потери и отступили.

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