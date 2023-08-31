Голосование в Совбезе ООН не обошлось без скандала

Американская сторона попыталась отказать России и Китаю в проведении дополнительных консультаций

Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН по продлению санкций в отношении западноафриканской Республики Мали. Документ предложили для голосования Франция и Объединенные Арабские Эмираты, передает "ТВ Центр".

Срок санкций, введенных в 2017 году, истекает сегодня. Наш постпред Василий Небензя подчеркнул: представленный текст абсолютно не учитывает интересы самого государства Мали.

Впрочем, даже голосование не обошлось без скандала. Американская сторона, которая сейчас председательствует в Совбезе, попыталась отказать России и Китаю в проведении дополнительных консультаций. Но получила жесткий отпор.

"Мы не просим консультаций после проведения голосования – мы просим консультаций до проведения голосования для того, чтобы определить пути, как сделать это голосование единогласным в совете. Зачем вы омрачаете в целом неплохо проведенное американское председательство тем рулингом, который вы сейчас пытаетесь осуществить?", - задался вопросом Небензя.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"