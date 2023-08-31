Минувшая ночь ознаменовалась ярким Суперлунием

В следующий раз так близко к Земле ночное светило подойдет лишь через 14 лет

Нынешнюю ночь астрономы и многие любители звездного неба провели без сна. Сразу второе за месяц Суперлуние можно было наблюдать в разных частях света.

Это редкое астрономическое явление получило название "Голубая Луна". Спутник Земли находился на максимально близком расстоянии к нашей планете. Причем цвет самой Луны значения не имеет.

Нынешнее Суперлуние стало самым ярким за год. И достигло своего пика в 4:37 по московскому времени.

Кстати, в столице России его тоже можно было увидеть. В следующий раз так близко к Земле ночное светило подойдет лишь через 14 лет - в 2037 году.

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