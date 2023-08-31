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Собянин: летевший в столицу БПЛА уничтожен в Воскресенском районе

07:42
  • четверг
  • 31 августа 2023

Экстренные службы работают на месте происшествия

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что система ПВО уничтожила в Воскресенском районе летевший по направлению к Москве беспилотник.

"Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", - уточил глава города.

Минобороны России опубликовало следующее сообщение: "Утром 31 августа пресечена очередная террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воскресенского района Московской области".

Ранее Собянин сообщил, что в ночь на среду Центральный федеральный округ тоже пытались атаковать беспилотники. Направлявшийся к Москве БПЛА сбили в Рузском районе. Пострадавших и разрушений не было.

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