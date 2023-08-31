СБ ООН не принял резолюцию России о снятии санкций с Мали

Япония проголосовала против

Совет Безопасности ООН отказался принять проект российской резолюции по санкциям в отношении Мали, что должно означать их прекращение с 1 сентября 2023 года.

В поддержку принятия резолюции выступила Россия, против голосовала Япония, остальные члены Совбеза, включая Китай, воздержались.

Заместитель постоянного представителя Китая при всемирной организации Дай Бин пояснил, что такое решение было принято по техническим причинам после получения соответствующих инструкций из Пекина, сообщает ТАСС.

15 августа российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой. Стороны обсудили вопросы сотрудничества России и Мали, а также ряд международных вопросов.

В июле Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой пообещал, что Россия окажет этому государству помощь с закупкой продовольствия. Российский кабмин уже выделил 2 млн долларов на закупку для Мали через структуры ООН новой партии продовольствия.

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