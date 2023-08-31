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Экс-разведчик США Шаффер: ВСУ терпят поражение из-за нежелания слушать

08:38
  • четверг
  • 31 августа 2023

По его мнению, Украине нужно активнее прислушиваться к Вашингтону

Украинские военные добились бы гораздо больших успехов на фронте в том случае, если бы их контрнаступление доверили планировать Соединенным Штатам. Такое мнение выразил бывший разведчик американских вооруженных сил Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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Эксперт напомнил, что у США есть эффективные бронетанковые соединения, предназначенные для того, чтобы проникать вглубь обороны противника — "мы их разработали, и они хорошо себя показали в Ираке".

Шаффер заявил, что "либо у нас самые некомпетентные командиры и генералы на поле боя, что возможно, либо украинцы просто не принимают указаний и не слушают".

Ранее военный аналитик из Великобритании Саймон Диггинс заявил, что главная причина провала наступательных действий ВСУ в зоне военной спецоперации заключается в "ударной мощи" российской авиации. По словам Диггинса, в ходе контрнаступления ВСУ авиация России уничтожила большую часть "передовых" вооружений НАТО.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что военное командование Североатлантического альянса допустило ошибку в оценке ситуации перед контрнаступлением ВСУ, что привело к многочисленным потерям на фронте.

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