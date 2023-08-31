Белый дом ограничивает работу российских дипломатов

Американские власти должны вернуть все "похищенные" у Москвы объекты дипломатической собственности в США. Об этом в своем Telegram-канале написал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Как напомнил представитель дипмиссии, "беспрецедентные меры" по ограничению работы дипломатических институтов России, расположенных на территории США, были предприняты Белым домом еще шесть лет назад. По мнению Антонова, такие действия американских партнеров привели к "сворачиванию" двусторонних связей между Москвой и Вашингтоном.

"Требуем от Вашингтона прекратить вакханалию, соблюдать международные обязательства и вернуть все до единого объекты похищенной у нас недвижимости в США", - написал Антонов.

При этом высокопоставленный дипломат подчеркнул, что только за последние несколько лет американский Госдеп получил от Москвы "сотни обращений" по поводу предоставления доступа к принадлежавшей российскому посольству недвижимости в США. По его словам, несмотря на усилия России по данному вопросу, Вашингтон так и не удовлетворил отправленные некогда заявки.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что военнослужащие ВСУ используют переданные странами Запада вооружения против мирного населения Донбасса. По словам высокопоставленного дипломата, такие действия политического истеблишмента США указывают на неготовность Вашингтона содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине.

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