В Верховной раде назвали будущего министра обороны вместо Резникова

Действующий глава Минобороны оказался в центре коррупционного скандала

Министра обороны Украины Алексея Резникова на его посту сменит действующий глава Фонда госимущества Рустем Умеров — такое заявление сделал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

По утверждению парламентария, Резников покинет пост министра обороны и впоследствии поедет послом в Великобританию.

Железняк утверждает, что эти перестановки произойдут уже в первую неделю сентября, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на Украине разработали план на случай возможной смерти президента Владимира Зеленского. В случае его кончины президентские обязанности будет исполнять группа политиков, в которую войдут глава офиса Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр обороны Алексей Резников и главком ВСУ Валерий Залужный.

Однако Резников оказался в центре коррупционного скандала. Его ведомство обвиняют в закупке курток для украинских солдат по завышенным ценам, причем в армию по документам должны были отправить зимнюю одежду, а фактически поставили летнюю. Сам министр отвергает обвинения в свой адрес и требует весомых доказательств — при их предоставлении он обещает добровольно уйти в отставку.

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