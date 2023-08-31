Seneweb: Сенегал готовится к переброске сил в Бенин для интервенции в Нигер

Войска ЭКОВАС готовы к вторжению

Сенегальские военные готовятся к развертыванию ограниченного контингента в Бенине для дальнейшей переброски войск в Нигер, передает информационный портал Seneweb со ссылкой на анонимный источник из ВС Сенегала.

Напомним, что буквально пару недель назад комиссар ЭКОВАС по политическим делам Абдель-Фатау Мусаха призвал участников международной организации к развертыванию войск на территории Нигера для восстановления конституционного строя в стране.

Как уточнили в издании, армия Сенегала была приведена в полную боевую готовность из-за ситуации в Нигере еще 11 августа.

"Air Senegal попросили обеспечить транспортировку 900 мобилизованных солдат и военной техники в Бенин", - заявил собеседник новостного портала.

При этом пожелавший сохранить свою анонимность собеседник издания подчеркнул, что такие действия сенегальской армии указывают на возможную интервенцию в Нигер. По его словам, приграничные территории Бенина, вероятно, послужат тыловой базой "оккупационных войск" ЭКОВАС.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж поддерживает любые действия ЭКОВАС ради восстановления конституционного строя в Нигере. По мнению французского лидера, именно военное вмешательство позволит урегулировать ситуацию в африканской стране.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"