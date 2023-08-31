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Кабмин отказался закрывать уголовные дела в обмен на добровольную отправку на СВО

09:19
  • четверг
  • 31 августа 2023

Профильная комиссия не поддержала эту инициативу

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, освобождающий от уголовного преследования лиц, решивших пойти добровольцами в воинские формирования в условиях спецоперации.

Отрицательный отзыв объясняется тем, что данным законопроектом не учитывается необходимость возмещения подозреваемым или обвиняемым вреда, причиненного преступлением.

В кабмине подчеркнули, что это создает риск нарушения законных интересов потерпевших, сообщает ТАСС.

В июне на рассмотрение нижней палаты российского парламента был внесен законопроект, освобождающий от уголовной ответственности лиц, которые заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах России в период мобилизации, в период военного положения или в военное время.

Осенью 2022 года в России были приняты поправки, согласно которым на военную службу в рамках мобилизации могут быть призваны граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления.

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