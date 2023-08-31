Вашингтон использует Зеленского в своих целях

Администрация действующего президента США Джо Байдена будет "затягивать" украинский кризис до выборов в 2024 из-за отсутствия шансов ВСУ на победу в противостоянии с Россией в зоне военной спецоперации. Об этом в интервью изданию The Daily Reckoning заявил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.

"У Украины нет шансов на победу, но конфликт все равно может обостриться", - заявил Рикардс, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом бывший советник разведывательного ведомства США подчеркнул, что американские политики из команды нынешнего хозяина Белого дома опасаются признать "унизительное поражение" на Украине из-за предстоящих выборов. По его словам, Вашингтон планирует "затягивать" украинский кризис до "переизбрания" Байдена в 2024 году.

Он также добавил, что сразу после "переизбрания" действующего американского лидера поддержка киевского режима значительно снизится. Иными словами, Джо Байден планирует "использовать" Киев в удовлетворении своих политических амбиций, а затем бросит Владимира Зеленского и его соратников "на произвол судьбы", заключил военный аналитик.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский рискует лишиться власти из-за возможного военного переворота в стране. По мнению аналитика, недальновидная политика Вашингтона в отношении Москвы привела лишь к дестабилизации ситуации на Украине.

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