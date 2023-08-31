Reuters: Си Цзиньпин не поедет на саммит G20 в Индии

Официального подтверждения пока не было

Председатель КНР Си Цзиньпин не собирается лично ехать в Индию на предстоящий саммит "Большой двадцатки" (G20). Об этом в четверг, 31 августа, рассказали информированные источники.

По словам собеседника Reuters, вместо Си Цзиньпина китайскую делегацию возглавит премьер-министр КНР Ли Цян.

В Кремле ранее рассказали, что российский лидер Владимир Путин также не планирует лично посетить саммит G20 в Индии, поскольку "сейчас действительно насыщенный график", в котором главный акцент сделан на спецоперацию на Украине.

При этом источники отмечали, что на предстоящем саммите Китай призовет коллег по БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на саммите в Йоханнесбурге превратить объединение в полноценного, геополитического соперника "Группы семи" (G7) и "Большой двадцатки" (G20). Однако в Бразилии заверили, что таких планов нет.

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