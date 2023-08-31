В Приморье корабли Тихоокеанского флота проводят эвакуацию из затопленных районов

В этом месяце в регионе побит рекорд по количеству осадков за почти 90 лет

Морской отдых закончился. Сотни туристов и местные жители пытаются покинуть отрезанный от большой земли поселок. Почти двое суток люди были без связи, света и возможности выехать. Мощные ливни разрушили дороги к населенному пункту и два моста в самом поселке. Эвакуацию решено проводить морем. К причалу люди добираются любыми способами.

Большой десантный корабль "Николай Вилков" швартуется в порту Зарубино. Сюда катерами, лодками и автомобилями доставили желающих покинуть поселок. Многие добрались на своих машинах. В порту развернули пункт временного размещения. Организовали питание. Отдыхающим выдают справки о том, что в регионе действует режим ЧС, чтобы по этим документам была возможность вернуть билеты на самолеты и поезда.

Первым рейсом "Николай Вилков" сможет принять на борт около 500 человек и 50 автомобилей. Людей доставят во Владивосток.

Во власти стихии - не только Хасанский, но и остальные районы Приморья. Вода вновь зашла в Уссурийск. Затопило частные дома в низинах, центральный рынок, парк. Из города эвакуировали более 50 человек. Из-за разлива Солдатского озера отрезанными остались несколько населенных пунктов, сейчас туда можно добраться только на лодках. Спасатели перевозят людей и доставляют грузы. Например, сейчас повезут генератор, так как электричества в селе Утесное нет, а свет нужно подавать.

Заявки на лодочные перевозки поступают спасателям одна за другой. Дежурство ведут круглые сутки. Одним нужно добраться на работу, другим срочно необходима медицинская помощь.

Переполненные реки отрезали пограничный пункт пропуска Краскино – Хунчунь. Туристов, которые ехали в Китай, перенаправили через поселок Пограничный. Дорожные службы отсыпают проезды там, где это возможно. Жителям пострадавших поселков и в пункты временного размещения регулярно доставляют гуманитарную помощь.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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