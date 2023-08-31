ВСУ бросили на штурм российских опорных пунктов свои элитные части

В ходе контратаки ВС России захватили несколько высот на флангах Артемовска

В пикапе, на который наводит орудие командир, не рядовые боевики. А мотивированные и прошедшие подготовку в иностранных лагерях националисты из запрещенной в России группировки "Азов". Сегодня ВСУ вновь бросили на штурм российских опорных пунктов в Клещеевке и Андреевке свои элитные части. Батареи открывают шквальный встречный огонь. Вот прямое попадание в танк националистов. В ходе контратаки наши бойцы захватили несколько высот на флангах Артемовска. И как минимум три опорных пункта под Угледаром. Очередная попытка продавить донецкий фронт закончилась для ВСУ потерей более 300 человек.

Еще одну колонну натовской бронетехники российская авиация уничтожила в Запорожской области. Под огонь штурмовиков попали шесть бронетранспортеров. Высадить десант националисты не успели. Все машины сожжены еще в поле - на подходах к позициям морских пехотинцев между поселками Работино и Вербовое.

В Харьковской области российские войска уверенно продвигаются к Купянску. Основная задача – взламывать линию обороны ВСУ - лежит на танкистах. Машины стремительно выезжают на прямую наводку и несколькими залпами точечно разбивают опорные пункты боевиков. Оставшись без укрытий, националисты бросают окопы и разбегаются по лесу. И так каждый день российская группировка отбивает у ВСУ на этом направлении километр за километром.

На опережение вдоль всей линии фронта работают и расчеты ПВО. Несмотря на то, что в последние дни ВСУ заметно активизировали применение беспилотников, большую часть удается сбивать еще на подлетах к передовой. Эффективность зенитных комплексов резко повысилась после того, как расчеты получили модернизированное вооружение и ракеты.

Накануне ВСУ признали: только за один день, помимо дронов, были сбиты и два вертолета. Шесть летчиков погибли. Для украинских ВВС, где опытных пилотов и так почти не осталось, это очень чувствительная потеря.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"