Сигнал России?

Сотни родственников военнослужащих вышли на митинг в центре Киева. Наглядная иллюстрация того, что украинские власти скрывают потери ВСУ. Погибших просто переводят в категорию пропавших без вести. А на фронт гонят новую партию. В стране еще есть ресурсы.

"Будет проведена комплексная проверка обоснованности тех решений военно-врачебных комиссий об инвалидности и непригодности к военной службе, которые могут быть связаны с коррупционными нарушениями", - заявил Владимир Зеленский.

Чем грозит отправка неподготовленных бойцов на фронт - наглядно демонстрируют украинские летчики. Минус 9 пилотов за 5 дней. Но главком Залужный отчитался: в Дании часть украинцев прошла курс обучения управлению истребителями F-16 и может приступать к летной подготовке. Целых 8 человек. А Киев замахнулся аж на 60 самолетов.

В Германии уже даже не оппозиция, а представитель крупнейшей партии страны - Христианско-демократического союза - и по совместительству премьер Саксонии резко выступил против дальнейшей военной помощи Украине: "Любой день, когда оружие замолкает и вы пытаетесь использовать дипломатию, - хороший день, поскольку люди не умирают. Сейчас идет война, некоторые государства поставляют кассетные боеприпасы, а Германия молчит. Это немыслимо".

Продолжать войну с Россией до последнего украинца Штаты предпочитают чужими руками. И останавливаться явно не собираются. Издание Telegraph сообщает, что Вашингтон перебрасывает в Европу полсотни носителей ядерных бомб F-35. И это явно сигнал России.

81-летний лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл вновь прилюдно впал в прострацию. А ведь его всего лишь спросили о планах переизбраться в 2026 году. И даже помощница повторным вопросом не смогла вывести политика из ступора.

Возрастной вопрос - весьма острый для американской политики, а Байден пытается нелепо шутить. Его избирателям, правда, не до смеха. Мощный ураган обрушился на Флориду, а сейчас движется на соседние штаты. Американское МЧС рапортует: у ведомства осталось чуть более 3 миллиардов долларов на устранение последствий стихии. Но это катастрофически мало. Нужно еще 12 миллиардов. Конгресс США объединил этот запрос с выделением помощи Украине - на сумму в два раза большую. Журналисты такого маневра не поняли и обратились с вопросами в Белый дом.

"Президент делает то, что считает важным", - ответили там.

Что для него действительно важно, а что не очень - президент США уже показал. Когда выделил погорельцам на Гавайях аж по 700 долларов. И в это же самое время просил у Конгресса 24 миллиарда на Украину.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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