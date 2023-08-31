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Европейские дипломаты провели переговоры с военными, захватившими власть в Габоне

11:49
  • четверг
  • 31 августа 2023

Ситуацию в стране обсудят на экстренном заседании Совбеза Африканского союза

Группа европейских дипломатов провела переговоры с военными, захватившими власть в Габоне, передает "ТВ Центр",

А Жозеп Боррель сообщил: эвакуация из страны граждан ЕС пока не планируется. После недолгого запрета возобновили вещание французские СМИ. Но, несмотря на требования Запада, освобождать президента и его сына мятежники не спешат.

На улицах - опять стихийные митинги в поддержку новой власти. На диалог с ней надеется и габонская оппозиция. Ситуацию в стране обсудят сегодня на экстренном заседании Совбеза Африканского союза.

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