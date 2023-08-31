В Госдуме предложили ввести жилищные сертификаты для учителей

Предполагается, что это поможет привлечь в школы молодые кадры

Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова направила обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором предлагает ввести жилищные сертификаты для учителей.

Парламентарий указала на то, что кадровый дефицит в сфере школьного образования составляет 250 тысяч человек, число учителей в возрасте от 22 до 25 лет составляет всего 5,5%. Для привлечения молодых кадров в школы она предложила ввести дополнительные меры социальной поддержки педагогических работников.

Ввести жилищные сертификаты для учителей Скрозникова предложила по аналогии с реализацией проекта Минобрнауки России, которое объявило сбор документов от молодых ученых и преподавателей на получение жилищных сертификатов в 2024 году, сообщает ТАСС.

В мае заместитель председателя российского Центробанка Алексей Заботкин рассказал, что власти обсуждают возможность распространения программ льготной семейной ипотеки на жилье на вторичном рынке, которая будет действовать достаточно длительное время и является более адресной.

Президент России Владимир Путин отмечал важность льготной ипотеки для новых регионов страны — это "должно послужить развитию стройки на новых и, на самом-то деле, на давних, исторических наших территориях, нарастить здесь объемы ввода жилья и в целом повысить темпы восстановления городов и поселков".

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