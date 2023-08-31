ЕС не переживает по этому поводу

На месте Польши может возникнуть новое государство под названием "Укрополия", передает издание Myśl Polska со ссылкой на комментарий политического эксперта Конрада Ренкаса.

Как отметил эксперт, на сегодняшний день из-за поддержки киевского режима Польша начала приобретать признаки "двунациональной страны". По словам Ренкаса, об этом начали даже открыто говорить представители политического истеблишмента страны.

"Не исключено, что в итоге она превратится в Укрополию", - заявил Ренкас, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политолог подчеркнул, что новым политическим образованием придется управлять репрессивными методами, опробованными "преступным" режимом Владимира Зеленского. По его словам, за короткий период времени новообразование превратится в "тоталитарное государство".

Он также добавил, что, несмотря на риск появления в Европе "нового диктатора", политические лидеры ведущих стран ЕС не переживают по этому поводу, поскольку страны "коллективного" Запада и так никогда не считали Польшу "по-настоящему" демократической страной. Иными словами, американские и европейские политики всегда воспринимали Варшаву как "смесь" полицейского государства и партийной олигархии, заключил аналитик.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Польша и Литва планируют осуществить вторжение на территорию Западной Украины. По мнению отставного офицера, Варшава и Вильнюс претворят в жизнь свои замыслы без согласия стран-участниц НАТО.

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