В Брянской области задержаны пятеро и убиты двое украинских диверсантов

Они готовили ряд терактов на территории России

Федеральная служба безопасности России выявила в Брянской области участников украинской диверсионной группы, состоящей из сотрудников Службы безопасности, Главного управления разведки и Сил специальных операций Украины.

Как рассказали в Центре общественных связей ведомства, их целью было совершение серии террористических актов на объектах военной и энергетической инфраструктуры.

В ходе оперативно-боевых мероприятий в Навельском районе Брянской области двое боевиков ликвидированы, пятеро задержаны, трое из которых получили ранения, сообщает "Интерфакс".

Ранее российские спецслужбы задержали организатора диверсии на стрелочных переводах железнодорожной станции Херсон. Теракт, устроенный в феврале 2022 года, вызвал временные трудности в снабжении группировки российских войск.

В Брянской области была пресечена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы, при этом четыре диверсанта были уничтожены. Были найдены подтверждения подготовки ими провокаций и диверсионных акций на российской территории.

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