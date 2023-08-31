На Аллу Пугачеву подали в суд за долги

Певица не платит за газ

Газовый оператор "Газпром межрегионгаз Москва" подал в суд на певицу Аллу Пугачеву из-за долга за ЖКХ.

"Иск <...> о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию зарегистрирован судом", - рассказал собеседник РИА Новости. Дата заседания пока не назначена.

По данным telegram-канала Mash, певица задолжала 15 тысяч 536 рублей – эта сумма набежала по квитанциям за май и июнь. Речь идет об участке Пугачевой в ДСК "Творчество" в московском поселении Первомайское площадью 1,2 тысячи квадратных метров.

Ранее Пугачева выставила на продажу замок в подмосковной деревне Грязь. В мае его приобрел Стас Барецкий за 450 миллионов рублей. Шоумен планирует сделать в нем "самый крупный крематорий".

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