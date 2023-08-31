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В ЕС начали расходовать газ из хранилищ

10:37
  • четверг
  • 31 августа 2023

Запасы начали сокращаться

Германия и некоторые другие страны Евросоюза начали расходовать газ из подземных хранилищ (ПХГ) на фоне небольшого снижения температур и низкой доли ветрогенерации в регионе. Об этом в четверг, 31 августа, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Запасы в ПХГ Германии 29 августа снизились на 0,09 процентного пункта — до 93,85%. В Австрии отбор газа из хранилищ превысил закачку в них впервые с апреля. Аналогичная тенденция наблюдается также в Бельгии и Дании, сообщает ТАСС.

В течение лета фиксировался рост цен на природный газ в Европе из-за наступления периода аномальной жары в отдельных странах ЕС. По данным аналитиков издания, еще одним фактором роста цен на природный газ является слабая покупательная способность граждан Евросоюза.   

При этом еврокомиссар по межинституциональным вопросам и прогнозированию Марош Шефчович заявлял, что Украина для Евросоюза может полностью заменить поставки российского критически важного сырья.

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