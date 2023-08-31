ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Они будут умирать!": Захарова раскрыла планы Запада по уничтожению Украины

10:58
  • четверг
  • 31 августа 2023

Действия западных стран указывают на геноцид украинского народа

Передача вооружений киевскому режиму указывает на планы стран "коллективного" Запада по уничтожению Украины. Об этом в интервью новостному телеканалу "360" заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова: Россия готова ответить на предложения по урегулированию кризиса на Украине
"Ими движет ненависть и злоба": Захарова прокомментировала атаки БПЛА на регионы России

"Запад решил избавиться от Украины как от государства", - заявила Захарова.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что об этом свидетельствуют регулярные поставки вооружений киевскому режиму, которые продолжаются уже на протяжении почти восьми лет. По ее словам, американские и европейские политики понимают, что такие действия рано или поздно приведут к "новому витку" эскалации украинского кризиса.

Как отметила представитель МИД, планы США и ЕС по уничтожению Украины станут известны мировой общественности после окончания конфликта между Москвой и Киевом. Она также добавила, что успехи российской армии в зоне военной спецоперации уже начинают открывать глаза на происходящее некоторым геополитическим союзникам Запада.

"Будет еще больше убийств украинских граждан со стороны западных режимов", - заключила она.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова к обсуждению мирного урегулирования кризиса на Украине. По словам высокопоставленного дипломата, для инициации мирного соглашения западные страны должны немедленно прекратить финансирование киевского режима.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Мария Захарова
Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.