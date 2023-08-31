Действия западных стран указывают на геноцид украинского народа

Передача вооружений киевскому режиму указывает на планы стран "коллективного" Запада по уничтожению Украины. Об этом в интервью новостному телеканалу "360" заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Запад решил избавиться от Украины как от государства", - заявила Захарова.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что об этом свидетельствуют регулярные поставки вооружений киевскому режиму, которые продолжаются уже на протяжении почти восьми лет. По ее словам, американские и европейские политики понимают, что такие действия рано или поздно приведут к "новому витку" эскалации украинского кризиса.

Как отметила представитель МИД, планы США и ЕС по уничтожению Украины станут известны мировой общественности после окончания конфликта между Москвой и Киевом. Она также добавила, что успехи российской армии в зоне военной спецоперации уже начинают открывать глаза на происходящее некоторым геополитическим союзникам Запада.

"Будет еще больше убийств украинских граждан со стороны западных режимов", - заключила она.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва готова к обсуждению мирного урегулирования кризиса на Украине. По словам высокопоставленного дипломата, для инициации мирного соглашения западные страны должны немедленно прекратить финансирование киевского режима.

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