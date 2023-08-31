Глава Минобороны Британии Уоллес подал в отставку

Он возглавлял ведомство с 2019 года

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял отставку главы Минобороны Бена Уоллеса.

Уоллес возглавлял британское оборонное ведомство четыре года. Он высоко оценил вооруженные силы страны и поблагодарил Сунака за инвестиции в армию.

"Вот и все, ребята! Для меня было большой честью служить этой великой нации", - написал Уоллес в соцсети X (Twitter).

По информации Sky News, Уоллес принял решение уйти в отставку после конфликта с властями Украины. В июле Уоллес написал, что Киев мог бы быть более благодарным за оказанную военную помощь и что Великобритания - это не Амазон по доставке оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя его высказывание, заявил, что не совсем понимает, каким образом следует выразить благодарность.

"Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю",- сказал он на пресс-конференции в Вильнюсе.

Ранее газета Financial Times написала, что преемником может стать глава Минэнерго Грант Шэппс. Среди других кандидатов называются секретарь казначейства Джон Глен, министр канцелярии кабинета Джереми Куин.

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