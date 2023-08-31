Собянин: В Москве в этом году благоустроено 167 школьных территорий

Город готов к новому учебному году

С начала 2023 года в Москве обновлено 167 территорий образовательных организаций в 79 районах. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в четверг, 31 августа,в своем личном блоге.

Градоначальник уточнил, что всего с 2021 года столичные власти обновили порядка 770 территорий образовательных организаций. После благоустройства школьные дворы и стадионы превращаются в центры притяжения для местных жителей. В первой половине дня здесь проходят уроки физкультуры, а после обеда и до самого вечера – кипит бурная жизнь.

Сергей Собянин уточнил, что в летний период городские службы обновляли стадионы и комплексы уличных тренажеров, укладывали травмобезопасное покрытие, устанавливали горки и качели для малышей, высаживали растения. Кое-где сделали тематические площадки, например, для изучения ПДД. Также устанавливали дополнительное освещение, чтобы школьные дворы были уютными долгими осенними и зимними вечерами.

Самым крупным объектом стала территория у колледжа №23 в Восточном административном округе. На улице Молостовых в районе Ивановское был создан крупный спортивный кластер. На бывшем пустыре организовали новое футбольное поле с трибунами и беговой дорожкой. На отдельной площадке установили современные турники, брусья и тренажеры с изменяемым весом. Дополнительно обустроили памп-трек, площадку для стритбола и игры в бочче (спортивная игра с мячом на точность). Спортивный кластер дополняет большая игровая зона с горками, каруселями, качелями, стенкой для рисования и тренажерами для развития мелкой моторики.

В районе Тропарево-Никулино на территории "Школы на проспекте Вернадского" обновлено сразу пять спортивных площадок: две многофункциональные, футбольное поле, волейбольная площадка и зона воркаута под навесами.

На территории детского сада при школе №2101 на ул. Герасима Курина оборудованы 10 современных игровых зон и три спортивные площадки с качелями, качалками, песочницами, развивающими тач-панелями, игровыми домиками и машинами.

Территории школы №763 и детского сада при ней на ул. Стартовая получили новые песочницы, игровые поля и лабиринт, современное оборудование, метеорологическую площадку, где ребята знакомятся с природными явлениями и изучают смену погоды, а на дорожках рядом нарисовали для детей многоуровневые классики.

В районе Северное Медведково преобразилась территория Первого Московского образовательного комплекса на ул. Тихомирова. Здесь появились комфортные зоны отдыха с навесами и круглыми скамейками. Кроме традиционных площадок для волейбола, футбола и баскетбола установили теннисные столы.

Большое современное спортивное ядро было создано на территории школы №2097 на бульваре Яна Райниса. Для ребят постарше сделали футбольное поле, волейбольные и баскетбольные площадки, большую хоккейную коробку, прыжковую яму, зону воркаута, установили стол для текбола и организовали сеть беговых дорожек. Для малышей – детскую площадку с качелями. Еще одной особенностью территории стала рекреационная зона с подвесными качелями и многоярусной трибуной, где можно организовать школьные мероприятия или просто провести время на перемене.

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