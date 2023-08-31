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В России упростили порядок приема на службу в МВД

11:17
  • четверг
  • 31 августа 2023

Изменились возрастные ограничения

Прием на службу в органы внутренних дел России упрощен. Об этом в четверг, 31 августа, рассказала официальный представитель российского Министерства внутренних дел Ирина Волк.

Спикер МВД уточнила, что изменились возрастные ограничения для тех, кто приходит служить впервые. Прежде на службу в органы внутренних дел можно было поступить до 35 или 40 лет в зависимости от должности, на замещение которой претендовал гражданин. Теперь допустимый возраст будет зависеть от специального звания, присваиваемого при поступлении на службу.

Также исключен из практики институт личного поручительства в отношении поступающих на службу граждан, сообщает ТАСС.

Ранее российский министр внутренних дел Владимир Колокольцев рассказал, что органы внутренних дел испытывают "критический" дефицит профессиональных кадров — "некомплект личного состава очень большой". Лишь за последние несколько месяцев из органов внутренних дел уволилось порядка пяти тысяч сотрудников.

При этом глава кабмина Михаил Мишустин подчеркивал, что дефицит квалифицированных кадров становится серьезным вызовом для отечественной экономики. Несмотря на рекордно низкую безработицу в России, в ряде направлений все-таки наблюдается дефицит квалифицированных специалистов.

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