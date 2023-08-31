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Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии

11:41
  • четверг
  • 31 августа 2023

Отношения Москвы и Бишкека динамично развиваются

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости республики.

Сотрудничество Москвы и Бишкека успешно развивается на различных направлениях, в том числе и в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, говорится в опубликованной на сайте Кремля телеграмме.

"Отношения между нашими государствами основываются на принципах стратегического партнерства и союзничества", - подчеркнул Путин.

В заключение Путин пожелал Жапарову здоровья и успехов, а гражданам республики - счастья и благополучия.

Кроме того, поздравления по случаю Дня независимости Киргизии направили премьер-министр России Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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