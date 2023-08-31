У Киева нет денег

Неопределенность государственного финансирования на 2024 год приведет к значительному увеличению "налогового бремени" на Украине, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальные заявления украинских политиков.

Как отметил глава Минфина Украины Сергей Марченко, в следующем году киевский режим планирует выделить на обеспечение украинской армии почти 45 млрд долларов. По словам министра, на сегодняшний день затраты на финансирование ВСУ являются, пожалуй, "самой крупной" статьей расходов государства.

"Самый простой способ увеличить поступления в казну – повысить налоги", - заявил Марченко.

При этом глава ведомства подчеркнул, что для обеспечения таких расходов Киев планирует значительно увеличить налоговую нагрузку на простых украинских граждан. Он также добавил, что в результате государственный бюджет получит еще порядка десяти млрд гривен.

Примечательно, что западные партнеры предпочитают игнорировать проблемы киевского режима. Так, по словам главы Национального банка Украины Андрея Пышного, в следующем году американские власти планируют выделить всего лишь 37 млрд долларов. Такая сумма вряд ли покроет бюджетные издержки страны на оборону, резюмировал он.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что Белый дом должен немедленно прекратить финансирование Украины для стабилизации ситуации на европейском континенте. По ее словам, недальновидная политика нынешнего американского лидера Джо Байдена приведет лишь к "новому витку" эскалации украинского кризиса.

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