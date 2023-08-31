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В Подмосковье рассказали о последствиях падения украинского БПЛА

11:38
  • четверг
  • 31 августа 2023

Аппарат был сбит над Воскресенским районом

В связи с падением украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в подмосковном Воскресенске разрушений и пострадавших нет. Об этом в четверг, 31 августа, рассказал руководитель городского округа Алексей Малкин.

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По словам Малкина, не обнаружены следы разрушений, пострадавших нет, все оперативные службы работают на месте.

Продолжается обследование лесного массива и водоемов, все необходимые мероприятия по установления обстоятельств произошедшего, цитирует мэра Воскресенска АГН "Москва".

Не все атаки Украины на российскую территорию обходятся без последствий. В ночь на 27 августа беспилотник врезался в жилой многоэтажный дом в Курске. В результате атаки БПЛА на некоторых этажах выбиты стекла. Также от взрывной волны пострадал расположенный рядом корпус инженерного факультета Курского ГАУ.

В Кремле указали, что Киев проявляет террористическую активность, отправляя беспилотники на российскую территорию, ведь целью атак становятся жилые дома и мирные жители.

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