Медведев: на Украине осталось около половины населения

Политик предрек стране распад

В 2001 году численность населения Украины составляла 48,5 млн человек, в начале февраля 2022 года — 37,6 млн человек, а после 24 февраля 2022 года численность населения на подконтрольной Киеву территории составляет 19,7 млн человек. Такое заявление сделал в четверг, 31 августа, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канале политик заявил, что на Украину "кто-то может вернуться, хотя верится в это с трудом". Он также отметил, что "с таким количеством бросающих свое государство граждан киевскому режиму и его "Украине" скоро будет нечем себя обслуживать, не говоря уж о том, чтобы воевать".

По мнению Медведева, самой заметной цифрой в украинских сводках будет цифра 404 — "код компьютерной ошибки: люди сбежали, страна не найдена", а "вектор распада виден отчетливо".

Ранее Медведев заявлял, что Украина как государство исчезнет с карты мира. Это произойдет либо путем медленного распада, либо же моментального коллапса с одновременной аннигиляцией всех признаков государственности, а после этого возможны три сценария. Один из них — некая "ничейная" украинская территория, втиснутая между Россией и присвоенными европейцами землями.

Российский политик также назвал Украину Землей Санникова, основанной Лениным, а Киев – оккупированным русским городом.

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