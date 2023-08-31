Собянин назвал применяемые в московском строительстве инновационные решения

На данный момент в столице работает 355 стартапов

В настоящее время в сфере строительства в Москве работает почти 360 стартапов и технологических решений. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Сейчас в столице работает 355 стартапов и технологических решений в сфере строительства. Многие из них получают поддержку правительства Москвы", - написал Собянин.

При этом столичный мэр подчеркнул, что действия московских властей способствуют созданию, пилотированию и внедрению уникальных идей в городскую инфраструктуру.

В качестве примера градоначальник привел "Мосстройинформ", который активно использует сервис команды Deep People. По его словам, этот проект за несколько секунд обрабатывает и структурирует сведения из градостроительных планов земельных участков.

"Команда IDEV‎ сделала сервис для расчета рыночной стоимости жилой недвижимости. Его успешно протестировали в "Аналитическом центре". TSMGROUP создали защитное энергосберегающее покрытие на основе керамических микросфер. Мы уже использовали его на стадионе "Лужники", ТЭЦ, МЦК, сотнях жилых домов", – добавил он.

Помимо этого, по словам Сергея Собянина, платформа от Tangl помогает найти серьезные ошибки при строительстве на этапе проекта.

"А программный комплекс "СтройКонтроль" позволяет следить за этапами стройки, фиксировать нарушения на онлайн-чертежах, получать аналитику с любого гаджета. С его помощью мы возводили станции БКЛ и МЦК", – заключил мэр Москвы.

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