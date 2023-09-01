Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака

Венера скоро закончит свой странный путь

Овны

Первый день осени – это всегда про школу! Не стесняйтесь своих чувств: делитесь воспоминаниями с одноклассниками, просматривайте альбомы. Дайте ностальгии вас захлестнуть.

Тельцы

Встречайте 1 сентября так, как вам хочется. А если этот день вам не по душе, позвольте себе его проигнорировать. Планеты в вашем знаке дадут сил на любые дела.

Близнецы

Вы сегодня можете придумать себе золотые горы, а потом столкнуться с правдой жизни. Не надо витать в облаках, держитесь поближе к скептикам и прислушивайтесь к ним.

Раки

Уникальный день, когда с помощью интуиции можно заглянуть в будущее. Воспользуйтесь энергиями Луны и Нептуна, чтобы почувствовать, в чем вам повезет этой осенью.

Львы

Еще немного, еще чуть-чуть: 4 сентября Венера в вашем знаке закончит свой странный путь назад, и в вашей жизни все устаканится. А пока можно подвести итоги минувшего лета.

Девы

Сентябрь - это ваше время, принимайте поздравления! Сделайте себе какой- нибудь роскошный подарок, чтобы войти в осень с правильным настроем и верой в собственные силы.

Весы

У вас может возникнуть ощущение, как будто внутри сели батарейки. Займитесь тем, что пополняет ваши запасы энергии, приносит радость – выделите на это хотя бы час.

Скорпионы

Ваши творческие способности сегодня на высоте. Так проявите их! Поздравьте всех с началом осени своей собственной открыткой или шуткой, а себе купите что-то оригинальное.

Стрельцы

Вам следует сосредоточиться на доме или членах семьи. Успейте уделить им внимание, поддержать, если что-то не ладится. И, конечно, поздравить учеников и студентов.

Козероги

Интересный день для представителей этого знака. Особенно тех, кто умеет созерцать. Глубокий психологизм и интуиция помогут вам лучше понимать других людей - даже без слов.

Водолеи

Не стоит тратить деньги на все, что понравилось – сегодня желания могут оказаться уж слишком экзотическими. Отложите покупки и уходите с головой в учебу!

Рыбы

Луна и Нептун в вашем знаке составили нежный и трогательный союз, который сделает всех представителей знака мечтательными и романтичными. Смотрите хорошенько под ноги и на светофоры!

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"