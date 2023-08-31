Министра энергетики назначили на пост главы Минобороны Британии

Это его пятая должность в кабмине

Новым главой Минобороны Великобритании назначен министр энергетики Грант Шэппс.

О кадровых перестановках заявили в четверг, 31 августа, в правительстве страны.

Это уже пятая должность Шэппса в правительстве. Ранее он успел побывать министром транспорта (2019-2022), министром по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (2022-2023), шесть дней главой МВД в правительстве Лиз Трасс, а также министром энергетики при Риши Сунаке.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял отставку главы Минобороны Бена Уоллеса. Он проработал на посту четыре года. По информации Sky News, Уоллес принял решение уйти в отставку после конфликта с властями Украины.

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