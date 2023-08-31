Россельхознадзор отчитался о проверке рыбы после сброса воды с "Фукусимы"

Радиоактивную воду со станции сбрасывают в океан

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора не обнаружило свидетельств заражения морской рыбы, выловленной в районе сброса радиоактивной воды с японской атомной электростанции "Фукусима-1".

В ведомстве уточнили, что проверку проходила рыбная продукция, добытая в промысловых подзонах нескольких регионов России — в общей сложности 443 пробы.

Ни в одной из данных проб не выявлено превышение максимально допустимых уровней содержания радионуклидов, сообщает "Интерфакс".

Ранее доктор химических наук, член президиума Российской академии наук, член отделения химии и наук о материалах РАН академик Валентин Сергиенко предупредил, что сброс в океан воды с японской атомной электростанции "Фукусима-1" может оказать локальное влияние на состав морской соли, которую выпаривают для использования в пищевых целях.

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