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Трамп обвинил Байдена в превращении Америки в "банановую республику"

12:30
  • четверг
  • 31 августа 2023

Американские политики мечтают о превращении США в фашистское государство

Администрация нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена прилагает все усилия для превращения США в "банановую республику". Об этом в ходе очередного видеообращения к нации заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.

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"Америка становится банановой республикой", - заявил Трамп, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом бывший президент США подчеркнул, что стагнация экономического потенциала страны происходит из-за некомпетентных решений действующей администрации американского лидера. По его словам, открытые против него уголовные дела указывают на "деградацию" демократических институтов в стране.

Он также добавил, что в администрации Джо Байдена работают "настоящие бандиты", которые "мечтают" превратить США в "фашистское государство". Иными словами, сотрудники Белого дома намеренно уничтожают выстроенную на протяжении нескольких веков политическую систему в стране.

"В США настали темные времена", - заключил он.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний американский лидер Джо Байден не в состоянии мирно урегулировать конфликт на Украине. По его мнению, действующий хозяин Белого дома окружил себя политиками, которым не хватает профессионализма для предотвращения дальнейшей эскалации украинского кризиса.

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