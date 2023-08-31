Россия продолжает спецоперацию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) переключили основное внимание на запорожском направлении с населенного пункта Работино на близлежащее село Вербовое. Об этом в четверг, 31 августа, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По словам чиновника, "основные накаты ВСУ пытаются делать по населенному пункту Вербовое, чтобы выровнять фронт, чтобы начать окружать Работино с востока".

Рогов объяснил этом тем, что если ВСУ "проходят в Работино глубже, то они оказываются под огнем, поэтому в Вербовом они предпринимают максимальные усилия в попытке продавить фронт", сообщает ТАСС.

Ранее в российском Минобороны рассказали, что передовые отряды группировки войск "Запад" за сутки отразили шесть атак ВСУ на купянском направлении. Армейская авиация нанесла 15 ударов по противнику.

Днем ранее сообщалось, что на запорожском направлении на рубеже Работино-Вербовое наши части отразили за сутки девять атак штурмовых групп ВСУ. По украинским тылам на этом направлении работает авиация.

Бывший разведчик американских вооруженных сил Тони Шаффер заявил, что украинские военные добились бы гораздо больших успехов на фронте в том случае, если бы их контрнаступление доверили планировать Соединенным Штатам.

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