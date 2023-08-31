В Киеве отреагировали на предстоящую встречу Путина и Эрдогана

Сентябрьские переговоры очень важны для мира

Встреча президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана является последним шансом для зерновой сделки.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе своего выступления на неформальной встрече глав МИД ЕС в испанском Толедо. Переговоры Путина и Эрдогана очень важны для формулы мира и продуктового вопроса.

"Это едва ли не последний шанс, чтобы увидеть возвращение России в черноморскую зерновую сделку", - заявил министр (цитата по РИА Новости).

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Эрдогана может состояться в сентябре и до начала недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая стартует 19 сентября. Собеседник турецкой газеты Hürriyet не исключил, что президенты могут обсудить новую формулу для зерновой сделки.

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