ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Киеве отреагировали на предстоящую встречу Путина и Эрдогана

12:37
  • четверг
  • 31 августа 2023

Сентябрьские переговоры очень важны для мира

Встреча президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана является последним шансом для зерновой сделки.
Hürriyet: зерновую сделку могут возобновить по другой формуле

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе своего выступления на неформальной встрече глав МИД ЕС в испанском Толедо. Переговоры Путина и Эрдогана очень важны для формулы мира и продуктового вопроса. 

"Это едва ли не последний шанс, чтобы увидеть возвращение России в черноморскую зерновую сделку", - заявил министр (цитата по РИА Новости).

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Эрдогана может состояться в сентябре и до начала недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая стартует 19 сентября. Собеседник турецкой газеты Hürriyet не исключил, что президенты могут обсудить новую формулу для зерновой сделки.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.