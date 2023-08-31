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"Бесславно покинул поле боя": Захарова прокомментировала отставку Уоллеса

13:31
  • четверг
  • 31 августа 2023

Лондон виновен в заражении земель Украины радиацией

Ушедший в отставку министр обороны Британии Бен Уоллес виновен в заражении украинских земель радиацией. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Sky News: Уоллес на саммите НАТО хотел донести, что Запад устал от конфликта с Россией
Глава Минобороны Британии Уоллес подал в отставку

Напомним, что накануне Уоллес направил премьер-министру Великобритании Риши Сунаку прошение об отставке. По данным телеканала Sky News, высокопоставленный чиновник принял такое решение из-за конфликта с украинскими властями. Позднее в СМИ появилась информация, что следующим министром обороны страны станет действующий глава Минэнерго Грант Шаппс.

"Агент 006 бесславно покинул поле боя", - написала Захарова.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что, несмотря на отставку Уоллес, мировое сообщество навсегда запомнит главного виновника в заражении украинских земель радиацией. По ее словам, именно британский министр принял решение о передачи киевскому режиму в безвозмездное пользование "урановых снарядов".

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что политический истеблишмент Украины должен проявить благодарность Западу за оказанную военную и финансовую помощь. По мнению министра, киевский режим должен "утихомирить" свои амбиции.  

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