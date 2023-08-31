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Песков: Путин следит за ценами на жизненно важные продукты

12:59
  • четверг
  • 31 августа 2023

Российские власти контролируют ситуацию

Российский лидер Владимир Путин отслеживает ситуацию вокруг цен на жизненно важные продукты, в том числе хлеб. Об этом в четверг, 31 августа, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Спикер Кремля отметил, что "тема, связанная с ценами, находится постоянно в поле зрения президента, и он постоянно обсуждает ее с правительством".

Песков подтвердил, что "есть определенные инфляционные процессы, хотя инфляция сейчас чуть-чуть выше целевого уровня", при этом в целом "речь идет о достаточно низком уровне инфляции", сообщает "Интерфакс".

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин обсудил с кабмином вопросы продовольственной безопасности и предоставление субсидий для отечественных аграриев. По словам Михаила Мишустина, речь идет о компенсации тарифов на перевозки по железной дороге. Это решение позволит поддержать стабильные цены на хлеб, муку и другие виды изделий.

При этом в Минпромторге уверяли, что ситуация с ценами по большинству социально значимых товаров стабильна в большинстве российских регионов. Уовый урожай плодоовощной группы оказался хорошим, поэтому цена на традиционно подорожавший в июле "борщевой набор" уже в начале августа начала снижаться.

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