Собянин утвердил план мероприятий в рамках празднования Дня города

В течение двух дней на столичных площадках будут выступать популярные российские исполнители

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил план праздничных мероприятий в День города, на центральных и окружных площадках пройдет более 150 мероприятий, сообщает пресс-служба столичного мэра.

"29 августа 2023 года президиум правительства Москвы рассмотрел вопрос о подготовке и проведении празднования Дня города в 2023 году. В этом году Москва отмечает свой 876-й день рождения. Традиционное празднование Дня города пройдет во вторые выходные осени – 9-10 сентября. Программа включает проведение свыше 150 различных крупных мероприятий", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в субботу, 9 сентября, в 18:00 состоится большой праздничный концерт на Большой спортивной арене "Лужники".

При этом в течение двух дней на столичных площадках выступят популярные российские исполнители и творческие коллективы городских учреждений культуры.

Также в планах – уличные концерты классической музыки и традиционный благотворительный фестиваль "Добрая Москва". Мероприятия охватят 15 площадок, в том числе три центральных (парк искусств "Музеон", Цветной бульвар и Поклонная гора) и 12 окружных, среди которых парк "Ходынское поле", Измайловский парк и так далее.

Помимо этого, тематические программы запланированы еще в 17 парках культуры и отдыха. В их числе – сад "Эрмитаж", сад имени Баумана и другие.

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