Собянин открыл Дворец пионеров на Воробьевых горах после масштабной реставрации

Мэр осмотрел итоги комплексного благоустройства

Накануне Дня знаний завершилась реставрация легендарного московского Дворца пионеров на Воробьёвых горах. С момента постройки, а он был возведён более 60 лет назад, таких масштабных работ там не проводили. В реконструированных корпусах бережно сохранили архитектурный облик. А внутри создали современные лаборатории с высокотехнологичным оборудованием, скульптурные и гончарные мастерские. А ещё - концертный зал и студию звукозаписи. Мэр Сергей Собянин осмотрел итоги комплексного благоустройства, пообщался с педагогами, родителями и учениками.

Дворец пионеров на Воробьевых горах торжественно открыли в международный день защиты детей - 1 июня 1962 года. На мероприятии присутствовал Никита Хрущев. Он хвалил художников и архитекторов за необычность здания. Спустя 61 год легенда советского модернизма снова открывает двери. Теперь уже после реставрации. Первое, что бросается в глаза - яркие краски знаменитого панно "Юные ленинцы".

С годами смальта и керамика обветшали. Специалисты восстановили утраченные элементы, убрали сколы и трещины. Расчистили места, закрашенные краской. За 8 месяцев строители и реставраторы сделали, кажется, невозможное - вернули всему комплексу былой вид. Многое здесь было переделано в 90-е годы. А теперь все восстановили так, как было изначально. Даже купола в фойе. Теперь они снова стеклянные, а не поликарбонатные. А значит, пропускают ультрафиолет, необходимый для растений. Объемное остекление, которое отличало Дворец пионеров, теперь и вовсе стирает границы. Особенно это ощутимо на первом этаже, где находится студия танцев.

"У нас новые раздевалки, у нас новый свет, у нас кондиционеры в таком количестве, о котором мы даже и не рассчитывали", - рассказал Дмитрий Поликарпов, педагог по танцам дополнительного образования ГБПОУ "Воробьевы горы".

Итоги реставрации всех корпусов Дворца пионеров сегодня оценил мэр Москвы. "Поздравляю вас со вторым рождением легендарного Дома пионеров на Воробьевых горах. Вообще, у нас количество направлений кружков увеличится на 70 или на 80. Всё будет - от искусственного интеллекта до космоса. Биотехнологии. Так что будет чем заняться", - отметил Собянин.

Дворец пионеров - крупнейшее учреждение дополнительного образования страны. Программ обучения более тысячи. После реставрации открылись современные лаборатории и мастерские. Преобразился и знаменитый планетарий. Пять проекторов проецируют карту звёздного неба внутри купола обсерватории. А новая компьютерная программа открывает широкие горизонты для творчества.

"Программное обеспечение, которое там установлено, позволяет создавать свои сценарии. Делать свои макеты, свои модели. И причём, я говорю делать, то есть сами дети, которые у нас занимаются, могут желать. И через такую творческую деятельность они смогут познавать мир", - рассказал Николай Николаев, педагог центра астрономического и космического образования ГБПОУ "Воробьевы горы".

Благодаря реставрации удалось расширить площадь для занятий. Теперь у студии беспилотных летательных аппаратов есть свой класс. И ребята смогут тут же запускать.

"У нас идет также новое оборудование. И для испытаний беспилотников, и для проверок", - отметил педагог Константин Волощук.

Похвастаться переменами могут теперь дети из всех кружков. Зал театральной студии особенно впечатляет. Запись в кружки во Дворце пионеров идет полным ходом и продлится в течение сентября. А занятия начнутся уже в октябре.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"