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Завтра в первый класс отправятся 120 тысяч маленьких москвичей

15:01
  • четверг
  • 31 августа 2023

С 1 сентября детей примут 27 новых зданий школ и детских садов

120 тысяч маленьких москвичей завтра пойдут в первый класс. Такой показатель для Москвы - впервые и это вызов для столичной системы образования, заявила сегодня заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, передает "ТВ Центр".

С 1 сентября детей примут 27 новых зданий школ и детских садов, еще почти сколько же введут в строй до конца года.

Также в столице реализуется программа ремонта пришкольных территорий. Всего в порядок привели уже 800 дворов. А в этом году будет дан старт большой программе по реновации школьных зданий.

За 10 лет к единому стандарту приведут всю школьную инфраструктуру. Развивается и цифровая экосистема. С этого года в библиотеке МЭШ впервые станут доступны задание для Олимпиад, ЕГЭ, а еще и виртуальные учебники с 5 по 9 классы, причем это не просто сканирование страниц.

"Каждый параграф обеспечен еще аудиоверсией, так что ребята могут, как они сейчас любят, надеть наушники и слушать, идя в школу, со школы, двигаясь в городе. Это и полноценные видеоролики и 3D картинки, и сразу в учебнике встраиваются различные вириальные лаборатории, чего раньше никогда не было, это удобно и учителям, и детям, мы очень-очень давно это хотели и ждали", - отметила Ракова.

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