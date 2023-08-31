В День знаний в Москве пройдет традиционная акция "Дети вместо цветов"

Ее суть - отказаться 1 сентября от множества букетов

Чтобы поддерживать жизнь, шестилетнему Саше нужен круглосуточный уход, особое питание и постоянная смена медицинских приспособлений. У мальчика врожденное генетическое заболевание. Он не может ходить, практически не двигается. Ест через специальную трубку-гастростому. Но ее необходимо регулярно менять. Получить медицинское оборудование и питание семье помогают в хосписе.

Саше и еще тысячам других подопечных помогают благотворительный фонд "Вера" и хоспис "Дом с маяком". Но и им тоже нужна помощь. Для этого достаточно принять участие в акции "Дети вместо цветов".

"Мы предлагаем на 1 сентября отказаться от 30 букетов учителю от класса. Вместо этого купить один общий букет или же раздать по одному цветку каждому ребенку, а сэкономленные на букетах деньги перевести в фонд помощи тяжело больным детям и взрослым, подопечным фонда "Вера" и детского хосписа "Дом с маяком", - заявила Анастасия Маренцова, руководитель проекта "Дети вместо цветов" фонда "Вера".

Участвуя в акции, один класс может в среднем собрать 15 тысяч рублей. Примерно столько обходится гастростома. А денег от всей школы хватит, чтобы купить увлажнитель для аппарата ИВЛ. При этом школьники придут на праздничную линейку не с пустыми руками. Благотворительный фонд предоставит подарки.

Принять участие в акции может каждый. Достаточно на сайте фонда "Вера" зарегистрировать школу и класс и отправить собранные деньги.

"Эта акция становится началом пути благотворительности. Причем как для взрослых, так и для детей. Мы очень рады, что количество участников акции с каждым годом растет. В этом году у нас уже более 3000 регистраций. И благодаря участию каждого мы сможем купить нашим детям необходимые коляски, кислородные концентраторы и медицинское питание", - отметила Марина Власова, директор по работе с благотворителями хосписа "Дом с маяком".

Эта акция проводится уже в девятый раз. А инициатором ее стала учительница, которая предложила не дарить ей цветов на 1 сентября, а просто перечислить ту сумму, которую родители готовы потратить на букет, в благотворительный фонд.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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