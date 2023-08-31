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Грузовик устроил массовую аварию на МКАДе

15:04
  • четверг
  • 31 августа 2023

Пострадавших нет

Массовую аварию устроил грузовик накануне вечером на МКАДе, сообщает "ТВ Центр".

Все произошло на внешней стороне 88-го километра. Судя по кадрам с камеры наблюдения, водитель "Газели" не заметил, что движение в ряду начало притормаживать. В результате, не сбавляя скорости, автомобиль врезался в легковушку, которая ехала впереди.

Вместе они выскочили на соседние полосы, пересекли их и задели еще одну машину. Да так, что фургон буквально взгромоздился на автомобиль. Пострадавших нет.

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