Грузовик устроил массовую аварию на МКАДе

Пострадавших нет

Массовую аварию устроил грузовик накануне вечером на МКАДе, сообщает "ТВ Центр".

Все произошло на внешней стороне 88-го километра. Судя по кадрам с камеры наблюдения, водитель "Газели" не заметил, что движение в ряду начало притормаживать. В результате, не сбавляя скорости, автомобиль врезался в легковушку, которая ехала впереди.

Вместе они выскочили на соседние полосы, пересекли их и задели еще одну машину. Да так, что фургон буквально взгромоздился на автомобиль. Пострадавших нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"