В больнице имени Юдина спасли 52-летнего пациента с расслоением аорты

Это заболевание сложно диагностировать

Регулярные прогулки на свежем воздухе, несложные физические упражнения даются все легче. Хотя еще недавно Дмитрий с трудом мог самостоятельно передвигаться. И даже водить машину.

"Начали неметь ноги. Такое ощущение было, как будто я их отсидел, но на самом деле через 5 минут я понял, что что-то случилось. Потому что все, начиная от пояса и ниже, я не чувствовал. Еле доехал. Я практически переключал педали руками, нажимая на ноги", - вспоминает он.

В городскую клиническую больницу имени Юдина его доставили с сильнейшей гипертонией - 200 на 110. Как следствие - развилась острая почечная недостаточность. Мужчина перенес четыре процедуры гемодиализа. Но стабилизировать давление не удавалось. Снимки компьютерной томографии показали: у пациента расслоение аорты. Аномалия, которую выявляют нечасто: у 6 пациентов на 100 тысяч каждый год. Чаще - у мужчин преклонного возраста. Дмитрию всего 53.

"Несмотря на все возможные гипотензивные препараты, которые ему были назначены, то есть несмотря на прилагаемые усилия в подборе гипотензивной терапии, это не помогало. Была выявлена аневризма брюшного отдела аорты с переходом на почечную артерию", - сообщила Светлана Мирзахомидова, заместитель по лечебной работе ГКБ им. Юдина.

Аорта - самая крупная артерия в организме. Она имеет несколько слоев. Когда кровь попадает между ними, образуется ложный просвет. Тогда как истинный может оказаться почти блокирован. Кровь перестает поступать к жизненно важным органам. В случае Дмитрия - к почкам и почти всей нижней части тела.

Состояние было настолько серьезным, что счет шел практически на часы. В те же сутки пациенту провели эндоваскулярную операцию.

"Мы заводим через бедренную артерию проводник, который проходит по аорте в истинный просвет. После того, как проводник попадает в истинный просвет, мы устанавливаем специальную систему, так называемый стент-графт. Это устройство, которое имеет металлический каркас, и вокруг этого каркаса имеется специальный материал, который препятствует поступлению крови в несосудистое пространство. Таким образом, восстанавливается истинный просвет аорты, и перенаправляется кровь к органам и тканям", - объяснил Виталий Сысоев, заведующий отделением рентген-хирургии ГКБ им. Юдина.

Стент-графт, по сути, выполняет функцию каркаса внутри аорты и не дает ее стенкам расходиться. Протез изготовлен из специального материала, не пропускающего кровь. Сама операция, которая проходила под местной анестезией, заняла около часа.

Под наблюдением медиков Дмитрий оставался не больше недели - еще одно преимущество малоинвазивных операций. Сейчас - спустя месяц - давление в норме. Однако врачи все же советуют не усердствовать с нагрузками.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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