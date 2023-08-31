Кремль отказался вмешиваться в тему содержания ЕГЭ

Речь зашла об исключении классики из экзамена по литературе

Содержание единого государственного экзамена (ЕГЭ) должны определять специалисты, работающие в сфере образования. Такое мнение в четверг, 31 августа, высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя сообщения о возможном исключении произведений авторов-классиков из ЕГЭ, чиновник отметил, что "это прерогатива все-таки Минпроса", сообщает РИА Новости.

Ранее в Министерстве просвещения заверили, что информация об исключении произведений российских писателей первой половины XIX века из заданий единого государственного экзамена (ЕГЭ) по литературе в 2024 году не соответствует действительности.

Между тем Москва показала самый высокий прирост результатов Единого государственного экзамена за последние четыре года. 100-балльников среди старшеклассников стало больше: по физике — в семь раз, по биологии — в пять раз, по русскому языку и литературе — втрое.

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