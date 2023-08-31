На северо-востоке Москвы котенка спасли из металлического плена

Пришлось распилить самолет

На северо-востоке Москвы пришлось распилить самолет, чтобы вытащить из металлического плена котенка, передает "ТВ Центр".

Рабочие устанавливали новый памятник пожарной авиации - самолет Ан-2. Неожиданно из недр металлической конструкции раздалось тихое, жалобное мяуканье. Прислушались: слабые звуки доносились из хвостовой части.

Оказалось, внутри застрял котенок. Очевидно, он попал туда еще на заводе, где аппарат собирали. Чтобы спасти животное, пришлось аккуратно делать прорезы сразу в нескольких местах.

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