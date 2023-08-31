Будет ли в Москве "бабье лето"? Отвечают синоптики

А если да, то когда?

На календаре - последний день августа, но лето, похоже, в Москве еще задержится. Будет ли оно бабьим? Вопрос спорный.

Первые осенние дни теплом порадуют. Обещают плюс 22-23 и выше. Да и следующая неделя будет вполне комфортной. Все благодаря Азорскому антициклону, который принес в столицу солнечные и сухие дни.

Одни синоптики уверяют, что это и есть "бабье лето", его даже называют "молодым". Другие не столь романтичны. И утверждают, что такая погода наступает после долгих холодных дней, а вернувшееся тепло - щедрый подарок перед новым, затяжным ненастьем.

"Перед тем, как насладиться вот этой сухой, ясной погодой, этим прозрачным воздухом, нужно сначала ощутить дискомфорт, нужно померзнуть, поежиться, нужно поднять воротники, плащи, потому что сначала должно быть ненастье, а уж потом наступит бабье лето", - отметил научный руководитель Гидрометцентра.

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