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На территории Тебердинского национального парка тушат лесной пожар

14:01
  • четверг
  • 31 августа 2023

Очаг был обнаружен минувшим вечером

В Карачаево-Черкесии тушат лесной пожар на территории Тебердинского национального парка. Бороться с огнем помогают два вертолета МЧС Ми-8, передает "ТВ Центр".

Всего задействовано больше сотни человек и тридцать единиц техники. На данный момент площадь возгорания превышает три гектара.

Очаг был обнаружен минувшим вечером - и тогда распространение огня удалось остановить. Как сообщили в администрации национального парка, все туристические маршруты перекрыты из-за высокой опасности.

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