МиГ-31 подняли в воздух из-за приближения к границе "Посейдона"

Никаких нарушений не было
Северный флот поднял в воздух Российский истребитель МиГ-31 для сопровождения норвежского патрульного самолета над Баренцевым морем.
Об этом в четверг, 31 августа, сообщили в Минобороны России. Истребитель вылетел для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России.
Самолет был идентифицирован как P-8A Poseidon ВВС Норвегии. При приближении МиГ-31 он выполнил разворот от госграницы.
"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - подчеркнули в военном ведомстве.
Российский самолет выполнял полет в строгом соответствии с международными правилами.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"