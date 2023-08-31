МиГ-31 подняли в воздух из-за приближения к границе "Посейдона"

Никаких нарушений не было

Северный флот поднял в воздух Российский истребитель МиГ-31 для сопровождения норвежского патрульного самолета над Баренцевым морем.

Об этом в четверг, 31 августа, сообщили в Минобороны России. Истребитель вылетел для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России.

Самолет был идентифицирован как P-8A Poseidon ВВС Норвегии. При приближении МиГ-31 он выполнил разворот от госграницы.

"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - подчеркнули в военном ведомстве.

Российский самолет выполнял полет в строгом соответствии с международными правилами.

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